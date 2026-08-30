जयपुर में हंगामे के बाद NEET-PG परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट, इन दो सेंटरों पर 5 सितंबर को फिर होगी परीक्षा

जयपुर कमें दो एग्जाम सेंटरों पर होगी दोबारा परीक्षा (Photo- ANI)
जयपुर. सीतापुरा स्थित आईओएन डिजिटल जोन (iON Digital Zone) सेंटर पर नीट-पीजी 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिजली गुल होने की समस्या के चलते दो परीक्षा केंद्रों पर प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के मुताबिक, इस सेंटर पर परीक्षा के लिए आवंटित सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 5 सितंबर 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी।
दरअसल, सीतापुरा स्थित आईओएन डिजिटल जोन सेंटर पर नीट-पीजी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी और दोपहर 12:30 बजे तक चलनी थी। इसके लिए अभ्यर्थी तय समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। सभी जरूरी तैयारियां पूरी होने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने का इंतजार था। लेकिन परीक्षा शुरू होने के दौरान ही बिजली से जुड़ी परेशानी सामने आ गई। बिजली जाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए और परीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद सिस्टम को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन बार-बार आ रही दिक्कत के चलते परीक्षा ठीक से शुरू ही नहीं हो पाई। काफी देर तक जब स्थिति साफ नहीं हुई तो बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा।
जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन आईडीजी सीतापुर के टीसी नंबर 41682 एवं 41683 पर केंद्र में केंद्र में आंतरिक बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। एनबीईएमएस ने इस असुविधा के लिए प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रति खेद व्यक्त किया है।
बोर्ड ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर 2026 (शनिवार) को दोपहर 3 बजे जयपुर में पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पुनः परीक्षा के केंद्र सहित अन्य विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों को संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे।
जयपुर में NEET-PG परीक्षा के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, “जयपुर में सुबह 9 बजे से होने वाली NEET-PG की परीक्षा 12 बजे तक शुरू ही नहीं हो पाई। छात्र और उनके परिजन मोदी के घटिया सिस्टम के कारण परेशान होते रहे और पूरी सरकार चादर ताने सोती रही। एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा सकती। धिक्कार है।”
एनबीईएमएस के अनुसार 30 अगस्त को देशभर में 2,73,096 पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 1111 केंद्रों पर नीट -पीजी 2026 परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से 2,65,980 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और लगभग 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हुई।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग