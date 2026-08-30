जयपुर की नाबालिग लड़की को किडनैप करके ले गया 20 साल का युवक, 3000KM पीछा करने के बाद बिहार से पुलिस ने किया दस्तयाब

डीसीपी ने थानाधिकारी मुकेश कुमार खारडिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी का लगातार पीछा किया। पुलिस के अनुसार टीम ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में करीब 3 हजार किलोमीटर तक पांच दिन तक तलाश की। पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ में डिटेन किया गया। पूछताछ और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बिहार से नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया। इस पूरे मामले में कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर और दामोदर सारण की विशेष भूमिका रही। इस दौरान टीम ने कई जगहों पर संदिग्ध ठिकानों की जानकारी जुटाई और आरोपी की लोकेशन को लगातार ट्रेस किया। अलग-अलग राज्यों में तलाश के चलते पुलिस टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने पीछा नहीं छोड़ा।