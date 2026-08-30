30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर की नाबालिग लड़की को किडनैप करके ले गया 20 साल का युवक, 3000KM पीछा करने के बाद बिहार से पुलिस ने किया दस्तयाब

Rajasthan News: जयपुर की नाबालिग को दोबारा किडनैप करने वाले 20 साल के इनामी आरोपी रोहित यादव को मुहाना थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ से पकड़ा। पुलिस ने 3 हजार किलोमीटर तक पीछा करते हुए बिहार से नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Aug 30, 2026

jaipur kidnapping case

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Minor Girl Kidnapping Case: एक नाबालिग के अपहरण के मामले में 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी रोहित यादव (20) को जयपुर के मुहाना थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बिहार से अपहृत नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया। आरोपी बिहार के सारण जिले के दरियापुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। लंबे समय से फरार होने के कारण उस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि 15 मई को नाबालिग की मां ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रोहित उसकी बेटी को जबरन ले गया है। पुलिस ने नाबालिग को पटना से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।

सोशल मीडिया के जरिए फिर संपर्क, धमकाकर दोबारा ले गया

पुलिस के अनुसार 19 जून को आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोबारा संपर्क किया। इसके बाद उसे डराने-धमकाने के बाद फिर अपने साथ ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं भी दायर की गई थीं। इसके बाद पुलिस पर नाबालिग को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करने का दबाव था। टीम ने आरोपी के मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़े तकनीकी इनपुट जुटाकर उसकी लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया।

छत्तीसगढ़ तक पहुंची पुलिस, बिहार में मिली नाबालिग

डीसीपी ने थानाधिकारी मुकेश कुमार खारडिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी का लगातार पीछा किया। पुलिस के अनुसार टीम ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में करीब 3 हजार किलोमीटर तक पांच दिन तक तलाश की। पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ में डिटेन किया गया। पूछताछ और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बिहार से नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया। इस पूरे मामले में कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर और दामोदर सारण की विशेष भूमिका रही। इस दौरान टीम ने कई जगहों पर संदिग्ध ठिकानों की जानकारी जुटाई और आरोपी की लोकेशन को लगातार ट्रेस किया। अलग-अलग राज्यों में तलाश के चलते पुलिस टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने पीछा नहीं छोड़ा।

Bundi Accident: दो बाइकों की टक्कर में 12वीं के छात्र की मौत, तीन बहनों का इकलौता भाई था मृतक

ये भी पढ़ें
Bundi Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 08:17 am

Published on:

30 Aug 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर की नाबालिग लड़की को किडनैप करके ले गया 20 साल का युवक, 3000KM पीछा करने के बाद बिहार से पुलिस ने किया दस्तयाब

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 309 निकायों में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी तय, दावेदारों को फोन से सूचना, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

Rajasthan Nagar Nikay Chunav
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट वितरण से पहले BJP-कांग्रेस में घमासान, पूर्व MLA ने दिखाई चप्पल, 2 दिग्गज हुए आमने-सामने

congress vs bjp
जयपुर

बड़ी राहत: पत्रिका के खुलासे के बाद राजस्थान के बिजली संयंत्रों को मिला कोयला, कैप्टिव खदानों सहित 22 रैक उपलब्ध

Rajasthan Power Plants Coal
जयपुर

जयपुर में 30 लाख रुपए की चोरी, रक्षाबंधन मनाने ससुराल गया परिवार, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले गए चोर, टूटे मिले ताले

Jaipur Theft News
जयपुर

Jaipur Nikay Elections : जयपुर में नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी, दूसरे दिन 737 नामांकन पत्र दाखिल

Jaipur Nikay Elections second day 737 nomination papers filed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.