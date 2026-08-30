जयपुर में 30 लाख रुपए की चोरी, रक्षाबंधन मनाने ससुराल गया परिवार, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले गए चोर, टूटे मिले ताले

Jaipur Theft Case: जयपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामनगरिया थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के जेवर और दो लाख रुपए नकद चुरा लिए। मकान मालिक के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय मकान मालिक परिवार सहित रक्षाबंधन मनाने ससुराल गया हुआ था। चोर मकान में घुसे और महज 13 मिनट में तीन अलमारियों के ताले तोड़कर 30 लाख रुपए का सामान समेट ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।