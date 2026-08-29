गर्भकाल में मां के विचार और संस्कारों का प्रभाव : ‘गर्भकाल के दो हृदय’ पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं

गुलाब कोठारी जी ने ‘गर्भकाल के दो हृदय’ नामक लेख में गर्भधारण को एक पवित्र यज्ञ बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है, लेकिन सृजन का मुख्य दायित्व स्त्री का होता है। आलेख का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू दौहद (दो हृदय) की अवस्था है। चौथे महीने में जब शिशु का हृदय मां से जुड़ता है, तब मां की इच्छाएं और भावनाएं सीधे शिशु के संस्कारों को गढ़ती हैं। चरक संहिता और याज्ञवल्क्य स्मृति के हवाले से यह स्पष्ट किया गया है कि गर्भवती स्त्री की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे शिशु के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आलेख यह भी संदेश देता है कि माता-पिता के सात्विक संकल्प, विचार और सकारात्मक वातावरण के जरिए ही एक उत्तम, संस्कारी और मानसिक रूप से मजबूत संतान का जन्म संभव है।

-राधेश्याम गर्ग, सेवानिवृत्त शिक्षक, पन्ना