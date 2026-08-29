वसुंधरा राजे ने राजपाल सिंह शेखावत को बांधी राखी, मांगा ऐसा गिफ्ट… वीडियो हो गया वायरल

वहीं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की और राखी बंधवाई। बैरवा ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे आत्मीय भेंट बताया। उन्होंने राजे के स्नेह और मार्गदर्शन की कामना भी की। रक्षाबंधन के दिन राजे और शेखावत के बीच हुआ गुटखा छोड़ने वाला संवाद हालांकि व्यक्तिगत और अनौपचारिक था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया।