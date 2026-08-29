Rajasthan Politics: चुनाव से पहले दावेदारों के आंकड़ों पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, डोटासरा पर मदन राठौड़ ने कसा तीखा तंज

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के प्रत्येक निकाय के प्रवास से लौटे भाजपा के निकाय चुनाव प्रभारियों की जमीनी रिपोर्ट बताती है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जनता अपने शहरों को ट्रिपल इंजन सरकार के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा के सुशासन और विकास मॉडल के आगे कांग्रेस के आंकड़ों का हवाई किला निश्चित रूप से ध्वस्त होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन में शहरी निकायों की हुई दुर्दशा, कांग्रेस को जिताने के लिए तुष्टिकरण के आधार पर बनाए गए वार्ड, पेपरलीक और सरकारी कामों में कट-कमीशन को भूली नहीं है।