29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Politics: चुनाव से पहले दावेदारों के आंकड़ों पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, डोटासरा पर मदन राठौड़ ने कसा तीखा तंज

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 309 निकायों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तक 60 हजार से अधिक आवेदन मिलने का दावा किया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Aug 29, 2026

Madan Rathore, Govind Singh Dotasra

मदन राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 309 निकायों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तक 60 हजार से अधिक आवेदन मिलने का दावा किया है। वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आंकड़ों का हवाई किला खड़ा कर रही है। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि पार्टी के डिजिटल आवेदन अभियान को कार्यकर्ताओं और आमजन का समर्थन मिला है। 28 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख तक 40 हजार से अधिक आवेदन पोर्टल पर दर्ज हुए हैं, जबकि जिला और ब्लॉक स्तर पर 20 हजार से अधिक ऑफलाइन आवेदन मिले हैं। इन्हें डिजिटल सिस्टम में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस तरह अब तक 60 हजार से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है।

डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कुल आवेदनों में 78 प्रतिशत से अधिक दावेदार 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें 53 प्रतिशत से अधिक 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। वहीं 7500 से अधिक जनरेशन-जेड के युवाओं ने भी आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि 30 प्रतिशत से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से आवेदन कर चुनावी दावेदारी पेश की है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के भी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं।

हवाई किला…आलाकमान के सामने बड़ा दिखाने की कोशिश: राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई खुद को जादूगर कहलवाकर खुश होता है तो कोई आंकड़ों का हवाई किला खड़ा कर अपने नेतृत्व का कद आलाकमान के सामने बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। डोटासरा भी इसी कोशिश में लगे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के प्रत्येक निकाय के प्रवास से लौटे भाजपा के निकाय चुनाव प्रभारियों की जमीनी रिपोर्ट बताती है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जनता अपने शहरों को ट्रिपल इंजन सरकार के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा के सुशासन और विकास मॉडल के आगे कांग्रेस के आंकड़ों का हवाई किला निश्चित रूप से ध्वस्त होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन में शहरी निकायों की हुई दुर्दशा, कांग्रेस को जिताने के लिए तुष्टिकरण के आधार पर बनाए गए वार्ड, पेपरलीक और सरकारी कामों में कट-कमीशन को भूली नहीं है।

भीलवाड़ा में निकाय चुनाव से पहले BJP में बगावत: महिला नेत्रियों ने खोला मोर्चा, नाराज पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल

ये भी पढ़ें
bhilwara civic polls bjp faces revolt

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2026 10:25 am

Published on:

29 Aug 2026 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: चुनाव से पहले दावेदारों के आंकड़ों पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, डोटासरा पर मदन राठौड़ ने कसा तीखा तंज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड: गर्भकाल के दो हृदय

sharir hi bramhand
ओपिनियन

राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस को बगावत का डर! विवादित वार्डों के लिए बनाई खास रणनीति

congress vs bjp
जयपुर

राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब अमृत भारत एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी मंडोर ट्रेन; मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

Amrit Bharat Train
जयपुर

Jaipur: पेटीज खाने के बाद जान गंवाने वाले प्रिंस के 18वें ​बर्थडे पर मां-बहन और दोस्तों की आंखों से छलके आंसू, स्कूल के गेट पर जलाईं मोमबत्तियां

prince-soni
जयपुर

राजस्थान विद्या संबल योजना: सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के 638 पदों पर भर्ती, देखें ब्लॉक-वार सीटें और आवेदन प्रक्रिया

rajasthan vidya sambal yojana
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.