राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब अमृत भारत एक्सप्रेस बनकर दौड़ेगी मंडोर ट्रेन; मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

पुश-पुल तकनीक: रैक में ट्रेन के आगे और पीछे इंजन होंगे। इससे ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ सकेगी और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है।

झटके कम होंगे: नए सेमी-कपलर डिजाइन से कोच के बीच झटके कम महसूस होंगे, जिससे सफर अधिक आरामदायक होगा।

एसी-नॉन एसी कोच: नए रैक में एसी थ्री टियर, एसी टू टियर और एसी फर्स्ट टियर के साथ स्लीपर और सामान्य कोच भी होंगे।

सीसीटीवी और टॉक-बैक सिस्टम: हर सीट पर मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, होल्डर और फोल्डेबल स्नैक टेबल होगी। कोच में एलईडी लाइटिंग, स्मार्ट वॉशरूम, टच-फ्री नल और बायो-टॉयलेट होंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन टॉक-बैक सिस्टम लगाया जाएगा। डिजिटल यात्री सूचना प्रदर्शन पर ट्रेन की गति और अगले स्टेशन की जानकारी मिलेगी।