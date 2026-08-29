शरीर ही ब्रह्माण्ड: गर्भकाल के दो हृदय

दौहृद से भावी संतान के गुणों की पहचान भी हो जाती है कि वह पूर्वजन्म में किस योनि में था अथवा उसका प्रारब्ध कैसा था। सुश्रुत संहिता में विस्तार से इस विषय में विवेचन किया गया है कि जिस स्त्री को राजा के दर्शन की अभिलाषा होती है वह भाग्यवान पुत्र को उत्पन्न करती है। हिंसक जाति के जीवों के दर्शन में इच्छा होने से हिंसाशील पुत्र उत्पन्न करती है। जिन वस्तुओं की इच्छा उठती है तद्नुरूप ही आचार और विचार वाली संतान पैदा होती है। दौहृद होने में गर्भिणी के नित्य आचार-विचार भी कारण बनते हैं। जीव के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जैसा उसका भविष्य होता है, दैव योग से मन में उसी प्रकार के दौहृद की आकांक्षा उत्पन्न होती है-

कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्भवेत्।

यथा तथा दैवयोगाद्दौर्हृदं जनयेद् हृदि।।

मां अपने संकल्प के बल पर और परिवार के अनुरूप तामसिक अथवा राजसिक दौहृद को भी सात्विक भाव में परिवर्तित कर सकती है क्योंकि मां ही गर्भ में शिशु का सम्पूर्ण विकास करती है। प्रत्येक कामना का मूल संकल्प ही होता है। मां अपने सात्विक संकल्प आहार-विहार एवं मानसिकता के द्वारा शिशु के संस्कारों को दिशा दे सकती है। तामसिक या राजसिक इच्छा को मां संकल्प के माध्यम से सात्विक भाव में परिणत कर सकती है। इस भाव के साथ कि ‘‘मैं अपने शिशु के लिए केवल वही ग्रहण करूंगी जो उसके शरीर, मन एवं आत्मा का पोषण करें।’’ माता का मन ही शिशु का प्रथम आहार है, अत: मां का मन शांत, प्रसन्न और ईश्वरमय होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए गर्भकाल में विशिष्ट ग्रंथों का पाठ भी करती है और सात्विक संगीत सुनती है। दौहृद का गहनतम स्तर पूर्व जन्म के संस्कार है। अत: गर्भ संस्कार के अन्तर्गत हवन, यज्ञ एवं दान-पुण्य किए जाते हैं जो कारण शरीर को शुद्ध करते है।