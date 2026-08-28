पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: नरक पथ

पिछले 25 दिन में यह व्यस्त रहने वाला रास्ता तीन बड़े जाम झेल चुका है। सामान्य जाम तो रोज की बात है। गत 19 अगस्त को इस मार्ग पर साढ़े दस घंटे तक जाम रहा। स्कूली बच्चे भूखे-प्यासे फंसे रहे। यात्रियों की ट्रेनें-बसें छूट गईं। बहुत से बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाए। पर सरकार और जिला प्रशासन में न किसी को शर्म आई, न किसी के कान में जूं रेंगी। जब भी ऐसा गंभीर मामला सामने आता है तो तुरंत-फुरंत आला अफसरों की बैठक बुलाई जाती है। डांट-फटकार होती है। अगले दिन सब भुला दिया जाता है। न प्रशासनिक अफसरों को शर्म आती और न पुलिस को। जयपुर, देश के सबसे अव्यवस्थित यातायात वाले शहर का खिताब पाने को बेताब हो रहा है। शायद जयपुर विकास आयुक्त, जिला कलक्टर और पुलिस के आला अफसर जश्न की तैयारी कर रहे होंगे।