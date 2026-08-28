प्रसंगवश: मिलावटखोरी रोकने का सात दिवसीय ‘त्योहार’

लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बीच एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि खाद्य विभाग की यह कार्रवाई कागजी आंकड़ों तक ही सीमित है यानी कि विभाग त्योहारी रस्म अदायगी करते नजर आ रहा है। बने खाबो बने रहिबो अभियान समाप्त होने के चार दिन बाद भी खाद्य विभाग ने यह सार्वजनिक नहीं किया कि वो कौन-सी दुकानें और प्रतिष्ठान हैं, जहां मिलावटखोरी की जा रही थी, जहां की खाद्य सामग्री अमानक थी। त्योहारी सीजन में इस तरह के अभियान चलाकर खाद्य विभाग अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। एक त्योहार के बाद दूसरा त्योहार आ जाता है, लेकिन खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती। मिलावटखोर दुकानों व प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते। ऐसा नहीं होने की वजह से आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है, क्योंकि वे हर त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां और खाद्य सामग्री खरीदते हैं।