राजस्थान निकाय चुनाव में BJP-कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगी BSP समेत 5 पार्टियां, जानें किस जिले में किसका पलड़ा भारी?

Rajasthan Local Body Elections 2026: जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सियासी टक्कर के बीच छोटे दलों ने भी चुनावी जमीन तैयार कर ली है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), आम आदमी पार्टी (आप) और माकपा ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई दलों की सूची अंतिम दौर में है। इन दलों का जोर उन जिलों और निकायों पर है, जहां उनका संगठनात्मक आधार या स्थानीय प्रभाव है। ऐसे में कई वार्डों में इनकी मौजूदगी कांग्रेस-बीजेपी के वोटों का गणित प्रभावित कर सकती है।