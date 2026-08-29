Rajasthan Politics : ‘भाजपा प्रचंड बहुमत संग जीतेगी निकाय चुनाव’, अशोक गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत का कड़ा जवाब

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनावी मैदान को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार की कथित विफलता और जिला, ब्लॉक, मंडल और वार्ड स्तर पर कांग्रेस संगठन की सक्रिय उपस्थिति ने पार्टी के लिए अभूतपूर्व अनुकूल माहौल बनाया है।