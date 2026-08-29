बांसवाड़ा: जयपुर से लौटे पदाधिकारी, आज हो सकती है भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा

नगर परिषद् में इस बार अध्यक्ष पद के लिए एसटी ऑपन सीट की लॉटरी खुली है। एसटी ओपन के लिए छह वार्ड हैं। वहीं, एसटी महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित हैं। ऐसे में बांसवाड़ा शहर के वार्ड संख्या 1, 3, 16, 17, 46, 55 एवं महिला एसटी के वार्ड संख्या 2, 15, 34 में से एसटी प्रत्याशी जीतकर आएंगे। इन सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के साथ ही बीएपी ने पूरा दमखम लगाया है। अन्य वार्डों पर भी बीएपी की नजर है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है।