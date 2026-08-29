Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर शुरू होगी झमाझम बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया वेदर सिस्टम

जयपुर। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान एक नया वेदर सिस्टम विकसित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ सकती हैं। अनुमान है कि 4-5 सितंबर के आसपास प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है।