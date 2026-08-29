कांग्रेस ने निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की सूची की जारी : नवलगढ़ से 37 और डूंडलोद से 19 नामों का एलान

झुंझुनूं। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ और डूंडलोद नगरपालिका के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नवलगढ़ नगरपालिका के कुल 45 वार्डों में से 37 वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं, डूंडलोद नगरपालिका के 20 वार्डों में से 19 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। एक वार्ड में प्रत्याशी के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।