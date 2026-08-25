Raksha Bandhan 2026: रंग-बिरंगी राखियों से सजे बाजार, कीमत 5 से लेकर 900 रुपए तक, जानिए किस तरह की राखियों की डिमांड अधिक है

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही झुंझुनूं शहर सहित जिले के प्रमुख बाजार रंग-बिरंगी राखियों से सज गए हैं। दुकानों पर तरह-तरह की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए बाजार में पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं। पर्व को लेकर बहनों में राखी खरीदने को लेकर उत्साह नजर आने लगा है, वहीं दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद और बजट के अनुसार अलग-अलग रेंज में राखियां मंगवाई हैं।