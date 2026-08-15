राजस्थान का बहादुर बेटा 5 गोलियां लगने के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा, 2 को मार गिराया; अंत में हुआ शहीद

11 अगस्त 2022 को जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। रात करीब 2.30 बजे से सुबह 5.30 बजे तक चले ऑपरेशन में गोलियों की बौछार के बीच सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू मोर्चे पर डटे रहे। मुठभेड़ के दौरान उन्हें पांच गोलियां लगीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने दोनों आतंकियों को मार गिराया। देश की रक्षा करते हुए अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनका यह बलिदान आज भी क्षेत्र के युवाओं और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।