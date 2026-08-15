CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिसवाले से कहा- मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, देश के शिक्षा मंत्री को हटाकर आए हैं

Alwar School Roof Collapse: अलवर जिले के थानागाजी स्थित जोधावास सरकारी स्कूल की छत की एक पट्टी अचानक ढह जाने से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। चार साल से जर्जर हालत में चल रहे इस स्कूल की मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्र-छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चों के साथ स्कूल प्रांगण में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।