Alwar News: लिपिक भर्ती घोटाला: 302 संदिग्ध लिपिकों को नोटिस की तैयारी

अभ्यर्थियों से जवाब मिलने के बाद जांच कमेटी उनके दस्तावेज और पक्ष का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर संबंधित अभ्यर्थी के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए, इसका फैसला करीब 10 दिन में किए जाने की तैयारी है। जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र के अनुसार जांच कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है।



दरअसल, अलवर जिला परिषद की ओर से वर्ष 2013 में लिपिकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद भर्ती का अगला चरण वर्ष 2017 और फिर वर्ष 2022 में हुआ। तीनों चरणों को मिलाकर अलवर में कुल 655 लिपिकों की भर्ती की गई थी। अब राज्य स्तर पर हुई जांच में सामने आए बिंदुओं के आधार पर इन भर्तियों से जुड़े मामलों की पड़ताल की जा रही है।