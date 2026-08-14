Alwar News: अलवर में किराना दुकान से 12 लाख की चोरी, पूर्व कर्मचारी पर शक

रिपोर्ट के अनुसार दुकान से पिछले कुछ समय से लगातार कीमती किराना सामान गायब हो रहा था। इनमें इलायची, काजू, बादाम सहित अन्य महंगे सामान शामिल हैं। सामान की मात्रा लगातार कम होने पर दुकानदार को चोरी का संदेह हुआ। अमित जसौरिया ने पुलिस को बताया कि 7 अगस्त को भी दुकान से सामान चोरी हुआ था।



इसके बाद उन्होंने दुकान में कैमरा लगवा दिया, ताकि सामान गायब होने की घटना पर नजर रखी जा सके। दुकानदार के अनुसार 10 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद करीब 11 बजे वे घर पर कैमरे की फुटेज देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें दुकान के अंदर एक व्यक्ति घुसा हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध को दुकान में देखकर वे तुरंत वहां पहुंचे और पड़ोसी दुकानदार को भी इसकी जानकारी दी।