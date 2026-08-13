Alwar: अमित शाह के दौरे से पहलीे गर्माई सियासत, पूर्व चेयरमैन ने कहा डेयरी को कर्ज में डुबो रहे हैं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 16 को अलवर दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा और सरकार उनके दौरे की तैयारियों में जुटी है। सड़कों को चमकाया जा रहा है और वाटरप्रूफ डोम बनाया जा रहा है, जहां एक लाख लोगों के लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसी बीच कांग्रेस ने जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि जंतर-मंतर मामले में अमित शाह जवाब देने से बच रहे हैं। वे अलवर आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें यहां आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर शांतिपूर्वक धरना दे रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किसने करवाया। किसने उन पर पैलेट गन का चलाने का ऑर्डर दिया। उन्हें अलवर में अपने इस्तीफे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कलक्टर को पत्र लिखकर अमित शाह से मिलने का आग्रह किया है। अगर हमें नहीं मिलने दिया गया तो विरोध किया जाएगा। रामगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े आर्यन जुबेर ने कहा कि मैं खुद जंतर-मंतर पर था। वहां जबर्दस्ती युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसका शाह को जवाब देना चाहिए।