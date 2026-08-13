Alwar News: मत्स्य यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी; 57 पद खाली, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई 

विश्वविद्यालय में तत्काल शैक्षणिक स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अलवर के सरकारी कॉलेजों से शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाने का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। इससे नियमित शिक्षकों की भर्ती होने तक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को सहारा मिल सकता है। इसी तरह अशैक्षणिक पदों पर कार्मिकों की संख्या बढ़ने से परीक्षा और प्रशासनिक कार्यों का दबाव कम किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अभी तक अपने नियम-कायदे तक नहीं बना पाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है।