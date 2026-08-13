Rajasthan: नियुक्ति पत्र से लेकर निकाय चुनाव तक… मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने के सियासी मायने, पढ़ें Inside Story

मंत्री ने आयुक्त से यह भी कहा कि अधिकारियों की बात तुम नहीं मान रहे। कलक्टर और आप लोग चाहते क्या हो इस शहर से, यह बता दो। आप दोनों राज्य सरकार से बड़े हो गए क्या? या तुम ही सरकार हो? मेरी बात भी नहीं सुन रहे, झाबर सिंह खर्रा की भी नहीं सुन रहे। अब किससे कहलवाना है, यह भी बता दो। इधर, दिनभर चले इस घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलक्टर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दस्तावेजों की जांच कर पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए।