Alwar News: जीडी कॉलेज छात्रावास बदहाल; पीने के पानी में मच्छर, शौचालय का गेट टूटा हुआ

गौरी देवी महिला महाविद्यालय के छात्रावास में रहने वाली करीब 80 छात्राएं मूलभूत सुविधाओं को तरस रही हैं। छात्रावास परिसर में सफाई व्यवस्था की स्थिति खराब है। बाथरूम के बाहर फर्श पर शैवाल की मोटी परत जम गई है, जिससे लगातार फिसलन बनी रहती है। छात्राओं को इसी रास्ते से होकर बाथरूम तक जाना पड़ रहा है।



ऐसे में कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। छात्रावास में दूषित पानी पीना पड़ रहा है। छात्राओं के अनुसार पानी के पात्रों में मच्छर और कचरा दिखाई देता है। गर्मी और उमस के बीच स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं का कहना है कि कई बार समस्या की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ।