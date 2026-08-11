Alwar News: अलवर में जमीन विवाद पर घर में घुसकर हमला, चार घायल

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना को लेकर शेखपुर थाना पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है।