राजस्थान: कांवड़ यात्रा में मची अफरा-तफरी, 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आया DJ कैंटर, 5 झुलसे

अलवर। राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में मंगलवार को कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शेखपुर थाना क्षेत्र के जोजाका गांव में कांवड़ यात्रा के आगे चल रहा डीजे कैंटर 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में कैंटर में सवार पांच लोग झुलस गए। इनमें कैंटर के ऊपर बैठे चार युवक और एक कांवड़िया शामिल है। हादसे के बाद कांवड़ यात्रा में अफरा-तफरी मच गई और यात्रा में शामिल लोग घायलों को तुंरत तिजारा अस्पताल ले जाया गया।