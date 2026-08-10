Khairthal Tijara: सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र के बघेरी खुर्द गांव में सड़क हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। गांव के दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रिंस पोसवाल (20) और नरेंद्र पोसवाल (18) पुत्र कृष्ण पोसवाल के रूप में हुई है। दोनों भाई हरियाणा के बावल के इंडस्ट्रीज एरिया में दुकान चलाते थे।