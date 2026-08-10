10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान को देंगे 5 हजार करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Union Home Minister Amit Shah is visiting Alwar on August 16: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर के विजय नगर मैदान में जनसभा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार शाह राजस्थान को 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 10, 2026

Amit Shah is visiting Alwar

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर में जनसभा करेंगे

Union Home Minister Amit Shah is visiting Alwar on August 16: अलवर में 16 अगस्त को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शाह विजय नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान को 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिलेगी।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भूपेंद्र यादव ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई।

कुल 5 हजार करोड़ रुपए

भूपेंद्र यादव के अनुसार अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों के लिए भी कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा क्षेत्र में करीब 1100 करोड़ रुपए के कार्यों के साथ राजस्थान के लिए कुल 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है।

कार्यक्रम के दौरान तीन लाख लीटर क्षमता वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजीविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 38 सीएचएस भवनों का भी शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में रोजगार मेले का आयोजन भी होगा, जिसमें युवाओं को रोजगार से जुड़ी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी

महिलाओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। जनसभा में बड़ी संख्या में किसान और आमजन के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है।

भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यातायात व्यवस्था ऐसी रखी जाए कि आम लोगों को परेशानी न हो। अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।


जनसभा स्थल का किया निरीक्षण

दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विजय नगर मैदान पहुंचकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के साथ मैदान में भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को लेकर मैदान में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

Alwar: 400 बच्चों के लिए 2 कमरे और 1 हॉल, शौचालय केवल स्टाफ के लिए

ये भी पढ़ें
alwar govt school bhakhera

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 11:49 am

Published on:

10 Aug 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान को देंगे 5 हजार करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान पुलिस में नई SOP लागू, 14 दिन में होगा शिकायतों का समाधान

police new sop
अलवर

Khairthal Tijara: सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

road accident khairthal tijara
अलवर

Alwar News: लिपिक भर्ती 2013 में बड़ा खुलासा, 18 अभ्यर्थियों पर FIR के आदेश

alwar clerk recruitment 2013
अलवर

Alwar: सास ने बहू पर लगाए 10 लाख रुपए के आभूषण व दस्तावेज चोरी के आरोप

ai photo
अलवर

Alwar: अलवर सेंट्रल जेल में कैदी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास, जयपुर रेफर

alwar central jail
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.