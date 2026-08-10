Alwar: गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान को देंगे 5 हजार करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Union Home Minister Amit Shah is visiting Alwar on August 16: अलवर में 16 अगस्त को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शाह विजय नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान को 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिलेगी।