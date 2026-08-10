Alwar: सास के बैंक अकाउंट में पहुंची बहू की 84,248 रुपए की तनख्वाह, विभाग ने कई बार लिखे पत्र, राशि अब तक नहीं आई वापस

Alwar Health Center Unique Case: अलवर शहर के एक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा अनोखा मामला सामने आया है। यहां कार्यरत ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर सुमन के चार माह के मानदेय के 84 हजार 248 रुपए उनके खाते में जाने के बजाय उनकी सास के बैंक खाते में जमा हो गए। अब विभाग यह राशि वापस लेने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन रकम अब तक वापस नहीं आई। इसे लेकर सुमन की सास को कई पत्र भेजे जा चुके हैं। विभागीय स्तर पर लगातार पत्राचार के बावजूद भुगतान की राशि वापस नहीं आने से मामला अब गंभीर होता जा रहा है।