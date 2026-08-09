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Alwar News: राजगढ़ में श्रीराम भक्त हनुमान कथा शुरू, निकली भव्य कलश यात्रा

अलवर के राजगढ़ कस्बे में श्रीराम भक्त हनुमान की छह दिवसीय संगीतमय कथा का शुभारंभ रविवार को भव्य ध्वजा और कलश यात्रा के साथ हुआ। बजरंग सेना मंडल के तत्वावधान में निकली यात्रा में श्रद्धालु बैंड-बाजे और डीजे की धुनों के साथ शामिल हुए और कथा स्थल तक पहुंचे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 09, 2026

kalash yatra

कलश यात्रा (फोटो - पत्रिका)

राजगढ़ कस्बे में बजरंग सेना मंडल के तत्वावधान में आयोजित छह दिवसीय संगीतमय श्रीराम भक्त हनुमान कथा का रविवार को धार्मिक माहौल के बीच शुभारंभ हुआ। कथा शुरू होने से पहले कस्बे में भव्य ध्वजा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बैंड-बाजे और डीजे की धुनों के साथ निकली यात्रा के दौरान पूरा कस्बा भक्तिमय नजर आया।

लोगों ने यात्रा का स्वागत किया

ध्वजा और कलश यात्रा कस्बे के मेला का चौराहा स्थित नसिया जी के बाग से शुरू हुई। यात्रा में श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज लेकर शामिल हुए, वहीं महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। बैंड-बाजे और डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

बजरंग सेना मंडल के अध्यक्ष विष्णु जांगिड़ ने बताया कि यात्रा नसिया जी के बाग से रवाना होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्रा में शामिल लोगों के कारण कस्बे के मुख्य मार्गों पर धार्मिक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। यात्रा बारलाबास मोहल्ले स्थित खादी आश्रम की बगीची पहुंचकर संपन्न हुई।

श्रद्धालुओं में उत्साह

यात्रा के कथा स्थल पर पहुंचने के बाद संगीतमय श्रीराम भक्त हनुमान जी कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता सच्चिदानंद महाराज श्रद्धालुओं को हनुमंत कथा का वाचन कर रहे हैं। छह दिवसीय कथा के दौरान भगवान श्रीराम और भक्त हनुमान से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, सेवा, धर्म और भगवान के प्रति आस्था का संदेश दिया जाएगा।


आयोजकों के अनुसार कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें राजगढ़ कस्बे के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कथा को लेकर बजरंग सेना मंडल की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं। कथा के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। ध्वजा और कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस धार्मिक आयोजन से राजगढ़ कस्बे में अगले छह दिनों तक भक्तिमय माहौल बना रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंचकर हनुमंत कथा सुनने और धर्मलाभ लेने की अपील की है।

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Updated on:

09 Aug 2026 12:31 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: राजगढ़ में श्रीराम भक्त हनुमान कथा शुरू, निकली भव्य कलश यात्रा

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