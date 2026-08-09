Alwar News: राजगढ़ में श्रीराम भक्त हनुमान कथा शुरू, निकली भव्य कलश यात्रा

ध्वजा और कलश यात्रा कस्बे के मेला का चौराहा स्थित नसिया जी के बाग से शुरू हुई। यात्रा में श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज लेकर शामिल हुए, वहीं महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। बैंड-बाजे और डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।



बजरंग सेना मंडल के अध्यक्ष विष्णु जांगिड़ ने बताया कि यात्रा नसिया जी के बाग से रवाना होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्रा में शामिल लोगों के कारण कस्बे के मुख्य मार्गों पर धार्मिक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। यात्रा बारलाबास मोहल्ले स्थित खादी आश्रम की बगीची पहुंचकर संपन्न हुई।