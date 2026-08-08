राजस्थान में 13 साल पुरानी भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 655 में से 302 कार्मिकों की नियुक्ति संदिग्ध; अब भजनलाल सरकार लेगी एक्शन

-6 कर्मचारियों के आवेदन पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, 3 के आवेदन पत्र संदिग्ध पाए गए हैं।

-655 में से 523 लिपिक बोनस अंक लेकर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए, लेकिन जिला परिषद ने एक भी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराया।

-अनुभव प्रमाण पत्र नीली स्याही से जारी हुआ होना चाहिए, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपीपर नौकरियां बांटी गई, जिससे दूसरे जिलों में अनुभव प्रमाण पत्र उपयोग में लेने का शक जताया गया है।

-अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग दस्तावेज सत्यापन में एक जिले में एक ही बार किया जा सकता था। इसके अलावा 144 लिपिकों दो बार अनुभव का लाभ लेने की संभावना जताई गई है।

-12 लिपिकों के अनुभव प्रमाण पत्रों को गलत बताया गया है। ये सभी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को संविदा सेवा में नहीं थे, जबकि इनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख तक नौकरी में होना जरूरी था।

-6 अन्य के अनुभव प्रमाण-पत्रों को भी गलत बताया गया है। इनमें से कई प्रमाण-पत्र जिला स्तर के स्थान पर राज्य स्तर से जारी हुए, जो मान्य नहीं थे।

-18 कर्मचारियों पर इसलिए मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इनके अनुभव और कंप्यूटर सहित शैक्षणिक अवधि एक समान है। इनमें से किसी एक दस्तावेज को फर्जी बताया गया है।

-25 कर्मचारी मेरिट से बाहर के बताए गए हैं। 37 कर्मचारियों के पास निर्धारित कंप्यूटर योग्यता का अभाव बताया गया है।

-5 कर्मचारियों को कटऑफ से कम नंबर होने के बाद भी नौकरी दी गई है। वहीं, 3 कर्मचारी पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं।