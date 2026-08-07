Alwar: अलवर में झमाझम बारिश: गरबाजी और किशन कुंड का झरना बहा, लोगों की उमड़ी भीड़

Alwar Waterfalls Garbhaji Kishan Kund: अलवर जिले में मानसून की मेहरबानी से मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है। लगातार दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ शहरवासियों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे अरावली क्षेत्र में हरियाली की खूबसूरत चादर बिछा दी है। मौसम में आई इस ठंडक के बाद जिले के प्राकृतिक जलप्रपात और पर्यटन स्थल फिर से जीवित हो उठे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।