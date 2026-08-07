Alwar: अलवर में झमाझम बारिश: गरबाजी और किशन कुंड का झरना बहा, लोगों की उमड़ी भीड़

गरबाजी पहुंच रहे लोग
Alwar Waterfalls Garbhaji Kishan Kund: अलवर जिले में मानसून की मेहरबानी से मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है। लगातार दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ शहरवासियों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे अरावली क्षेत्र में हरियाली की खूबसूरत चादर बिछा दी है। मौसम में आई इस ठंडक के बाद जिले के प्राकृतिक जलप्रपात और पर्यटन स्थल फिर से जीवित हो उठे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।
बारिश का सबसे खूबसूरत नजारा अलवर के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट्स पर देखने को मिल रहा है। अलवर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर, प्रसिद्ध सिलीसेढ़ झील से आगे अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित 'गरबा जी झरना' एक बार फिर रफ्तार से बहने लगा है। मानसून के दौरान ट्रैकिंग, एडवेंचर और पिकनिक के शौकीनों के लिए यह जगह सबसे पसंदीदा मानी जाती है। पहाड़ों के बीच बहती पानी की कलकल धारा और चारों तरफ फैली घनी हरियाली सैलानियों का मन मोह रही है।
इसके साथ ही, शहर के पास स्थित ऐतिहासिक 'किशन कुंड' का झरना भी लगातार बारिश के बाद फिर से बहने लगा है। शुक्रवार को सुबह से ही परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ लोग इन झरनों का आनंद लेने, नहाने और यादगार तस्वीरें खिंचाने पहुंच रहे हैं। रिमझिम बारिश और वादियों के बीच बहते पानी का यह नजारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा जिले के भूजल स्तर और स्थानीय जल स्रोतों को मिलने वाला है। पहाड़ों से आ रहे पानी की आवक से आने वाले दिनों में अलवर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट से थोड़ी राहत मिलेगी, साथ ही सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों में हुई इस बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंच गई है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह बारिश बाजरा, ग्वार, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे फसलों की ग्रोथ तेज होगी और इस सीजन में बंपर पैदावार होने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक जिले में ऐसा ही खुशनुमा मौसम बना रहेगा।
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