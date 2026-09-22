नारायणी धाम में प्रवेश बंद: 23 सितंबर की आधी रात तक पाबंदी, पुलिस तैनात

नारायणी सती मेले के संभावित आयोजन को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट राजगढ़ सीमा मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। सती निवारण अधिनियम के तहत सती प्रथा के किसी भी तरह के गौरवगान और प्रचार-प्रसार को रोकने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नारायणी माता धाम की 200 मीटर परिधि में प्रतिबंध लगाए गए हैं।