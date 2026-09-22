Kathumar ACB trap: अलवर के कठूमर में एसीबी की कार्रवाई, 35 हजार रुपए रिश्वत लेते दो इंजीनियर पकड़े

एसीबी ने बताया कि प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा और मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। कार्रवाई के बाद पंचायत समिति कठूमर में रिश्वत मांगने और सरकारी काम के बदले अवैध राशि लेने के आरोपों को लेकर विभागीय स्तर पर भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। एसीबी ने शिकायत, सत्यापन और ट्रैप कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर रिश्वत मांगने के पूरे मामले की कड़ियां जांची जाएंगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।