अलवर डिप्टी मेयर चुनाव आज: भाजपा से अजय पूनिया और कांग्रेस से ममता सैनी आमने-सामने

अलवर नगर निगम में मंगलवार को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होगा। मेयर पद पर भाजपा की सुमनलता अग्रवाल के निर्वाचित होने के बाद अब डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। भाजपा ने वार्ड 49 के पार्षद अजय पूनिया को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने वार्ड 34 की पार्षद ममता सैनी को उम्मीदवार बनाया है।