अलवर मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस खेमे में 25 पार्षद दिखे, वोट मिले 23 

अलवर नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल ने 42 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले। चुनाव परिणाम के बाद अब दोनों दलों के पार्षदों की संख्या और मतदान के आंकड़ों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर कांग्रेस खेमे में नजर आए पार्षदों की संख्या और मिले वोट के बीच अंतर को लेकर क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं।