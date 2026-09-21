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अलवर नगर निगम मेयर चुनाव: भाजपा की सुमनलता अग्रवाल जीतीं, 42 वोट मिले

अलवर नगर निगम की पहली मेयर के रूप में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल चुनाव जीत गई हैं। सोमवार को हुए मतदान में सुमनलता को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले। भाजपा को 13 निर्दलीय और बसपा पार्षद का समर्थन मिला।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 21, 2026

sumanlata agarwal bjp win

अलवर नगर निगम की पहली मेयर बनीं सुमनलता अग्रवाल (फोटो - पत्रिका)

अलवर नगर निगम की पहली मेयर के रूप में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल चुनाव जीत गई हैं। सोमवार को हुए मतदान में सुमनलता को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले। भाजपा को 13 निर्दलीय और बसपा पार्षद का समर्थन मिला। परिणाम के साथ ही अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बन गया। मतदान परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल रहा। जिले की अन्य नगरपालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित किए गए हैं।

अभी तक घोषित विजेताओं की लिस्ट:

  • अलवर नगर निगम: सुमनलता अग्रवाल (भाजपा) — 42 वोट।
  • कठूमर नगरपालिका: सोरन देई (कांग्रेस) — भाजपा की मणि देवी को 4 वोट से हराया।
  • राजगढ़ नगरपालिका: रेखा देवी सैनी (भाजपा) — 29 वोट। निर्दलीय राजकुमार सैनी को 11 वोट।
  • मालाखेड़ा नगरपालिका: सावित्री मीणा (कांग्रेस) — 13 वोट। भाजपा के पूरन चंद मीणा को 7 वोट।
  • रामगढ़ नगरपालिका: प्रेम मेघवाल (भाजपा) — 23 वोट। कांग्रेस के गुरुबक्श जाटव को 12 वोट।
  • नारायणपुर नगरपालिका: मन्नी देवी (भाजपा) — 19 वोट। कांग्रेस की मंजू देवी को 16 वोट।
  • नीमराणा नगरपालिका: दिलकौर देवी (कांग्रेस) — 17 वोट। भाजपा की प्रेमबाई को 8 वोट।

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Updated on:

21 Sept 2026 02:05 pm

Published on:

21 Sept 2026 02:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर नगर निगम मेयर चुनाव: भाजपा की सुमनलता अग्रवाल जीतीं, 42 वोट मिले

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