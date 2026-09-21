अलवर मेयर चुनाव: मतदान शुरू, बस से पहुंचे कांग्रेस पार्षद, 11 बजे तक 13 वोट पड़े

Alwar Mayoral Election: अलवर नगर निगम में मेयर पद के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर नगर निगम परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह करीब 11 बजे तक कांग्रेस के 13 पार्षद मतदान कर चुके हैं। कांग्रेस के पार्षदों को बस से नगर निगम स्थित मतदान केंद्र तक लाया गया। यहां पहुंचने पर पुलिस ने सभी पार्षदों की जांच की और इसके बाद उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश दिया।