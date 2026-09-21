Alwar Mayor Election Live: पहले मेयर के लिए वोटिंग शुरू; सुमनलता v/s कमलेश शर्मा, किसके सिर पर सजेगा ताज?

उपाध्यक्ष पद के चुनाव कल 22 सितंबर को होंगे। इसे लेकर कल नगर निकाय में दिनभर चुनावी प्रक्रिया चलेगी। उम्मीदवारों के नामांकन से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच 11:30 बजे से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशियों के पास मैदान से हटने का मौका रहेगा। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। वोटिंग खत्म होते ही मतों की गिनती शुरू होगी और इसी दिन उपाध्यक्ष पद का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।