उदयपुर मेयर चुनाव: बीजेपी के पारस सिंघवी और कांग्रेस की पूनम में सीधी टक्कर, वोटिंग के बाद 2 बजे आएगा फैसला

मेयर पद के लिए भाजपा ने पारस सिंघवी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूनम कुंवर राठौड़ प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। ऐसे में मेयर पद पर बहुमत के लिए किसी प्रत्याशी को कम से कम 41 वोट हासिल करने होंगे।