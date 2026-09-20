उदयपुर : शहर में कचरा उठ रहा, फिर भी साफ नहीं, बलीचा में पहाड़, रोज 170 टन डंप

पुराने निगम क्षेत्र के 80 वार्डों से रोज करीब 90 टन कचरा निकल रहा है। इसे उठाने के लिए करीब 120 वाहन लगाए हैं। घर-घर कचरा संग्रहण के दौरान ऑटो में मौजूद हेल्पर गीले और सूखे कचरे को अलग करने की कोशिश करता है। कई बार घरों से मिला कचरा मिला-जुला होता है, ऐसे में वाहन में ही हाथ से उसकी छंटाई करनी पड़ती है। यह कचरा सिख कॉलोनी स्थित ट्रांसफर स्टेशन पहुंचता है। यहां कचरे को दोबारा गीला और सूखा अलग किया जाता है। इसके बाद मशीन से कचरे को दबाकर छोटे-बड़े कैप्सूल में भरा जाता है। ट्रांसफर स्टेशन से रोज करीब छह कैप्सूल तीन गीले और तीन सूखे कचरे के बलीचा और तितरड़ी स्थित यूनिट तक पहुंचते हैं। ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था का फायदा यह है कि हर छोटे वाहन को बलीचा तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कचरा एक जगह एकत्र होकर दबाया जाता है और फिर बड़े परिवहन साधनों से आगे भेजा जाता है। इससे परिवहन और समय दोनों की बचत होती है।