CJP in Udaipur : ‘बुरे हाल में सरकारी स्कूल’, आशुतोष रांका का बड़ा बयान, बोले- सीजेपी का किसी सत्ता को समर्थन नहीं

Udaipur : खेरवाड़ा. नयागांव. (उदयपुर). सीजेपी (कोकरोच जनता पार्टी) की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है। सीजेपी के सह संस्थापक आशुतोष रांका समेत पार्टी के नेता ऋषभदेव में सभा करते हुए खेरवाड़ा विधानसभा के स्कूलों में पहुंचे। नयागांव पंचायत समिति के देमत ग्राम पंचायत में स्थित दो से तीन सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। सीजेपी के विशाल ने बताया कि स्कूल के हालात बहुत खराब मिले। शौचालय और पानी की भी व्यवस्था तक नहीं है, स्कूल भवन भी जर्जर हैं। इसको लेकर सीबीईओ को फोन पर बात की और व्यवस्थाएं सुधारने की हिदायत दी।