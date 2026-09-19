उदयपुर : वाणी को बाण नहीं, वीणा की तरह करें उपयोग : मुनि अरहसागर

सेक्टर-14 िस्थत महावीर भवन में सुबह भगवान का अभिषेक एवं शांतिधारा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। प्रवचन के दौरान पं. रविकीर्ति ने कहा कि मन, वचन और काया की एकरूपता ही आर्जव धर्म है। मन में जैसा विचार हो, वाणी से भी वैसा ही बोलना और उसी के अनुरूप कर्म एवं आचरण करना सच्चे आर्जव धर्म की पहचान है। महावीर जैन युवा परिषद की ओर से रात में जैनधर्म आधारित नाटक का मंचन किया गया। ट्रस्ट महामंत्री भूरी लाल जैन ने बताया कि 25 सितंबर को समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान होगा। इसमें शै 2025-26 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वाले विद्यार्थियों का सम्मान होगा।