उदयपुर : बच्चों का खाली समय खा रहा मोबाइल, बंद हो रहे खेल और बातचीत के रास्ते

उदयपुर. बच्चों को जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है, वे मोबाइल या टैबलेट मांगने लगते हैं। घर में बैठे हैं तो कार्टून, खाना खाते समय वीडियो और पढ़ाई खत्म होते ही गेम। बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल देना अब कई घरों में आम हो गया है। इससे बच्चों के दिन का वह समय कम हो रहा है, जिसमें वे खेलते, बातें करते या खुद कुछ नया करने की कोशिश करते थे। पहले बच्चे खाली समय में बाहर खेलने चले जाते थे। घर में रहते तो खिलौनों से खेलते, चित्र बनाते या भाई-बहन और दोस्तों के साथ समय बिताते थे। अब मोबाइल पर हर समय वीडियो और गेम आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए बच्चे को खाली बैठकर खुद कोई खेल या काम सोचने की जरूरत कम पड़ती है।