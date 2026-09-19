19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : बच्चों का खाली समय खा रहा मोबाइल, बंद हो रहे खेल और बातचीत के रास्ते

बच्चों के खाली समय में मोबाइल और टैबलेट का बढ़ता इस्तेमाल उनके खेल, बातचीत और रचनात्मक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। बोरियत, रोने या खाना खिलाने के दौरान मोबाइल देना कई घरों में सामान्य हो गया है। इससे बच्चे खुद खेल या काम खोजने की बजाय स्क्रीन पर निर्भर होने लगते हैं। बाहर खेलने का समय घटने से शारीरिक सक्रियता और सामाजिक व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Sep 19, 2026

habit of moblie phones

demo pic

उदयपुर. बच्चों को जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है, वे मोबाइल या टैबलेट मांगने लगते हैं। घर में बैठे हैं तो कार्टून, खाना खाते समय वीडियो और पढ़ाई खत्म होते ही गेम। बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल देना अब कई घरों में आम हो गया है। इससे बच्चों के दिन का वह समय कम हो रहा है, जिसमें वे खेलते, बातें करते या खुद कुछ नया करने की कोशिश करते थे। पहले बच्चे खाली समय में बाहर खेलने चले जाते थे। घर में रहते तो खिलौनों से खेलते, चित्र बनाते या भाई-बहन और दोस्तों के साथ समय बिताते थे। अब मोबाइल पर हर समय वीडियो और गेम आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए बच्चे को खाली बैठकर खुद कोई खेल या काम सोचने की जरूरत कम पड़ती है।

बच्चा बोर हुआ तो हाथ में मोबाइल

बच्चा रोए या जिद करे तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल देना आसान लगता है। खाना खिलाते समय भी कई अभिभावक मोबाइल पर वीडियो चला देते हैं। बच्चा शांत हो जाता है, इसलिए यह तरीका बार-बार इस्तेमाल होने लगता है। धीरे-धीरे बच्चे को बोरियत होते ही मोबाइल याद आने लगता है।

खुद खेलने का समय घट रहा

मोबाइल पर वीडियो देखने में बच्चे को सब कुछ तैयार मिलता है। उसे कहानी बनाने या खेल सोचने की जरूरत नहीं होती। वहीं जब बच्चा बिना मोबाइल के खेलता है तो उसे खुद तय करना पड़ता है कि क्या खेलना है। वह खिलौनों से नया खेल बना सकता है, चित्र बना सकता है या अपनी कहानी सोच सकता है। यही समय उसकी सोच और कल्पना को बढ़ाने में मदद करता है।

खेलकूद कम हुआ तो शरीर पर असर

मोबाइल पर ज्यादा समय देने से बच्चों के बाहर खेलने का समय भी कम हो सकता है। दौड़ना, साइकिल चलाना और दोस्तों के साथ खेलना बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। इसके साथ ही खेल के दौरान बच्चों में एक-दूसरे से बात करने और मिल-जुलकर खेलने की आदत भी विकसित होती है।

हर समय व्यस्त रखना भी जरूरी नहीं

मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉ सुरेश गोचर ने बताया बच्चे को कुछ समय अकेले भी रहने दें। वह शुरुआत में कह सकता है मैं बोर हो रहा हूं, लेकिन कुछ देर बाद खुद कोई खेल या काम खोज सकता है। हर खाली मिनट में मोबाइल देना जरूरी नहीं है। बच्चों के लिए थोड़ा खाली समय भी जरूरी है, क्योंकि इसी समय वे खुद सोचना और कुछ नया करना सीखते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 05:46 pm

Published on:

19 Sept 2026 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : बच्चों का खाली समय खा रहा मोबाइल, बंद हो रहे खेल और बातचीत के रास्ते

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : वाणी को बाण नहीं, वीणा की तरह करें उपयोग : मुनि अरहसागर

jain dharma
उदयपुर

उदयपुर : दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 3.50 लाख की बालियां चोरी, सीसीवी फुटेज में दिखी बदमाश की चालाकी

jwellery shop chori
उदयपुर

उदयपुर : 1500 साल पुराना अडिंदा पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र, जहां आस्था के साथ दिखती है अनूठी वास्तुकला

jain teemple
उदयपुर

‘बेटा चाहिए तो देने होंगे गहने’: उदयपुर में इंस्टाग्राम पर फेक एस्ट्रोलॉजर का विज्ञापन देख महिला ने गंवाया 15 तोला सोना

fake astrologer promises baby boy
उदयपुर

Udaipur Mayor Election: पारस सिंघवी का उदयपुर मेयर बनना तय! नामांकन भरते ही रो पड़े; कांग्रेस की पूनम कुंवर से मुकाबला

udaipur mayor chunav paras singhvi files nomination
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.