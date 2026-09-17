‘बेटा चाहिए तो देने होंगे गहने’: उदयपुर में इंस्टाग्राम पर फेक एस्ट्रोलॉजर का विज्ञापन देख महिला ने गंवाया 15 तोला सोना

Udaipur News: उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर ज्योतिषीय समाधान का विज्ञापन देखकर एक महिला ठगी का शिकार हो गई। बेटे की चाह में महिला ने इंस्टाग्राम पर दिखे एक कथित ज्योतिषी से संपर्क किया। आरोपी ने ज्योतिषीय उपाय के जरिए समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद पूजा और समाधान के नाम पर महिला से 15 तोला सोने के जेवर और 9 हजार रुपए ले लिए। कुछ समय बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब महिला को ठगी का पता चला। पीड़िता ने सवीना थाने में मामला दर्ज कराया है।