उदयपुर में मेयर की रेस… संगठन से लेकर सामाजिक समीकरण तक साधने की तैयारी

प्रमोद सामर की दावेदारी का आधार उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और संगठन में लगातार सक्रियता है। वे पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। निगम में समिति अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। विभिन्न जिलों के प्रभारी के रूप में संगठनात्मक अनुभव उनके पक्ष में जाता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से नजदीकी तथा स्थानीय सांसद और विधायक से संबंध भी उनकी राजनीतिक पहुंच को मजबूत करते हैं। जैन समाज में वरिष्ठता और करीब 30 पार्षदों के समर्थन को उनकी दावेदारी के पक्ष में माना जा रहा है। 67 वर्षीय सामर स्नातक हैं और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।