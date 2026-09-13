फ्लैट में घुसकर महिला पर हमला, नाक काटी…नवीं मंजिल से फेंकने का प्रयास

उदयपुर.हिरणमगरी थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग की आशंका में बदमाशों ने लकड़वास स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर मारपीट की और धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। इसके बाद उसे 9वीं मंजिल से नीचे फेंकने का प्रयास किया, जिसे पड़ोसियों ने नाकाम कर दिया। उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय ले जाने के बाद महिला के वहां से गायब होने का भी आरोप है। इस संबंध में थाने में परिवाद दिया गया है।