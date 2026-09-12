उदयपुर : स्क्रीन अटैकः चश्मे का नंबर ही नहीं, डिजिटल आई स्ट्रेन का भी बढ़ा खतरा

एमबी हॉस्पिटल में हर सप्ताह ओपीडी में ऐसे 40 से ज्यादा मामले आते हैं। एमबी हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. विजय गुप्ता के अनुसार स्क्रीन देखते समय बच्चों की पलक झपकने की गति भी कम हो जाती है, जिससे आंखों की सतह पर नमी कम होने और ड्राईनेस जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं। मोबाइल देखने के दौरान आंखों को लगातार नजदीक की दूरी पर फोकस करना पड़ता है। बच्चे जब लंबे समय तक गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं तो आंखों को आराम का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। खासतौर पर छोटी स्क्रीन पर लिखे अक्षरों को लगातार देखने के लिए आंखों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।