उदयपुर: 108 तीर्थों में शामिल है 2000 साल पुराना यह मंदिर, पौष दशमी पर उमड़ते हैं श्रद्धालु, जानें क्या है खासियत?

यह मंदिर राजस्थान के प्रमुख 108 जैन तीर्थों में शामिल है। मंदिर की बनावट, स्थापत्य शैली और निर्माण में दिखाई देने वाली प्राचीन कला के आधार पर इतिहासकार और शोधकर्ता इसे करीब 2000 वर्ष पुराना मानते हैं। सदियों पुराना होने के बावजूद मंदिर की स्थापत्य विरासत आज भी श्रद्धालुओं और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करती है। शिखरबंद शैली में निर्मित इस मंदिर की भव्यता इसके मुख्य द्वार से ही नजर आती है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर पत्थरों पर उकेरी गई हाथियों की आकर्षक आकृतियां इसकी प्राचीन शिल्पकला और कलात्मक समृद्धि को दर्शाती हैं।