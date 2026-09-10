राजस्थान पुलिस ने 1500 किमी पीछा कर आरोपी को यूपी से दबोचा, साथी की हत्या कर हुआ था फरार

उदयपुर। हत्या की वारदात के बाद राजस्थान से फरार हुए आरोपी को पकड़ने के लिए उदयपुर पुलिस ने करीब 1500 किलोमीटर तक पीछा किया और आखिरकार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरजपोल थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी के संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां लगातार दबिश देकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरिनाथ यादव (48) पुत्र रामराज यादव, निवासी अतरौलिया, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।